عاجل - تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية لضبط الأسواق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، عن تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية، والتي تعتمد على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة في لوحة معلوماتية موحدة، بما يشمل "الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، التصدير، والأسعار المحلية والدولية" لكل سلعة على مستوى تفصيلي، كما توضح هذه المنصة الأسعار العالمية لكل سلعة، والصادرات والواردات والأسواق العالمية المختلفة للسلعة لاستكمال الرؤية المطلوبة.

تدشين لوحة معلومات لمتابعة موقف أسعار السلع المحلية لضبط الأسواق

وأشار خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، إلى أن أهم مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة:

توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وربطها بالفاتورة الإلكترونية، لتفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية

الوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون

سرعة إطلاق تطبيق المحمول "رادار الأسعار" بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة هي: الغربية، والشرقية، وبني سويف، وكفر الشيخ، وسوهاج، ليصل الإجمالي إلى 11 سوق جملة بالمحافظات يتم رصدها.

استمرار عمليات الرصد اليومية والتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار.