نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأرصاد تكشف عن كواليس وتغيرات مفاجأة في حالة الطقس - ماذا يحدث؟ (اعرف التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان الخميس، إن الطقس الغد دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة - الصغرى 18.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 31 درجة - الصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة - الصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 درجة - الصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 35 درجة - الصغرى 24.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة - الصغرى 18.

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة - الصغرى 22.

تغيرات مفاجأة فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه اعتبارًا من الأحد 07 أبريل إلى الثلاثاء 09 أبريل، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية ونشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتسجل مع يوم الثلاثاء المقبل على القاهرة الكبرى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وجنوب الصعيد تنخفض فيه درجات الحرارة العظمى لتصل 30 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مايا الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.