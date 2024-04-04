نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر قرار إصدار النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرارا بإصدار النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار للاطلاع عليه، قراءة الصور المرفقة.

على صعيد آخر، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المُخطط وفقا لإستراتيجة الوزارة "٢٠٢٤/٢٠٢٩"، أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى "الوعي الوطني".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وأوضح "حجازي"، أن وزارة التربية والتعليم اهتمت أيضا بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

وأشار وزير التعليم إلى أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.

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