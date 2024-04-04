مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.. شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 08:25 مساءً - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر تؤكد التزامها الدائم بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة".

وجاء في التقرير:" تؤكد مصر دائما وبشكل رسمي حرصها على فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة على مدار 24 ساعة وأنها لم تغلقه أبدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة".

ومنذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، أسهمت مصر بشكل كبير في محاولات تخفيف العبء عن أهالي غزة عبر وصول المساعدات من خلال معبر رفح.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جميع المناسبات واللقاءات أن مصر لم تغلق معبر رفح الرابط بينها وقطاع غزة وأن المساعدات الإنسانية سواء كانت مصرية أو أجنبية تدخل إلى القطاع عبر المعبر الذي لم يتوقف ساعة عن العمل.

القيادة السياسية في مصر أكدت أن الدولة ومؤسساتها انخرطت منذ اللحظة الأولى في جهود مضنية لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، بل عملت على إعادة تأهيل المعبر بعد القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر.