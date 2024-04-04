نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. المساعدات المصرية لقطاع غزة منذ بدء العدوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت قناة القاهرة الإخبارية على لسان مصادر مطلعة، بالقول إن 87 % من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة مقدمة من الدولة المصرية أو مؤسسات المجتمع المدنى بها.

وأضافت المصادر، أن مصر استقبلت 582 رحلة جوية تقل مساعدات من دول العالم لقطاع غزة منذ بداية العدوان، مشيرةً إلى أن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس بلغ 123 سيارة إسعاف و43073 ألف طن مواد إغاثة.

وأكدت أن مصر استقبلت 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى يوم أمس.

وتنشر "دوت الخليج" بالأرقام حجم المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة منذ بدء العدوان في التالي:

كانت المصادر، أعلنت أن حجم الوقود الذى أدخلته مصر إلى القطاع منذ بدء العدوان بلغت 10235 ألف طن، مشيرة إلى أن حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر بلغ نحو 129329 ألف طن.

كما تم إدخال 26.364 ألف طن من المياه إلى القطاع منذ بدء العدوان وحتى يوم أمس.