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أحمد جودة - القاهرة - جدول اجازة عيد الفطر المبارك 2024 في جميع الدول العربية

يترقب الموظفين حلو العالم إجازة عيد الفطر والتي تبدأ في أغلب البلاد في آخر يوم في رمضان حتى أن تقر حكومة الدولة متى تنتهي وفي الغالب لا تقل عن 6 أيام بجميع الدول، وتكون هذه الإجازة بمثابة دافع قوي للغاية للموظفين لقضاء وقت جميل وتنزه لطيف مع أبنائهم وأصدقائهم وعائلاتهم، وتكون فرصة جميلة للغاية للانفصال عن حياة العمل الشاق والمرهق طوال العام أو طوال شهر رمضان على الأقل التي يكون العمل به أصعب قليلا من الأيام الماضية دونه.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك



سوف نوضح لكم موعد اجازة عيد الفطر المبارك في كثير من الدول العربية ونبدأ بدولة قطر ودعنا نتعرف على الموعد خلال هذه الفقرة:

قطر

تبدأ إجازة عيد الفطر في قطر يوم الإثنين 8 أبريل/ نيسان المقبل، وتمتد حتى نهاية يوم الإثنين 15 أبريل، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الثلاثاء.

علاوة على ذلك نشر موقع “ميزان” التابع لوزارة العدل القطرية، أن العطلات الرسمية في المؤسسات العامة ستبدأ من اليوم الـ28 من رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال.

السعودية

بينما في السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر، فنشرت عبر “إكس” أن يوم الإثنين 29 رمضان أي 8 أبريل المقبل هو آخر يوم عمل، على أن تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 9 أبريل وتمتد لأربعة أيام.

الكويت

تمتد إجازة عيد الفطر هذا العام في الكويت، وفق مواقع محلية، 4 أيام تبدأ اعتبارًا من 29 رمضان.

لكن السلطات أعلنت تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والعامة لمدة 5 أيام، وذلك لمصادفة أول أيام العيد يوم عطلة أسبوعية.

الإمارات

كذلك الأمر في الإمارات، التي تبدأ إجازة عيد الفطر فيها يوم 8 أبريل المقبل وفق أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص التي اعتمدها مجلس الوزراء. وعليه، من المقرر أن يعود دوام العمل العادي في الخامس من شوال، الموافق الإثنين 14 أبريل المقبل.

البحرين

وتمتد إجازة عيد الفطر في البحرين هذا العام لـ5 أيام تبدأ الأربعاء 10 أبريل وتنتهي يوم الأحد 14 أبريل.

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية، أن يوم الأحد يعد يومًا تعويضيًا عن الجمعة الذي هو عطلة أسبوعية.

إجازة عيد الفطر المبارك في مصر



أما في مصر، فمن المقرر أن يحصل الموظفون على إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر لمدة 3 أيام، تبدأ من يوم الأربعاء 10 أبريل وتمتد لغاية يوم الجمعة 12 أبريل، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

لبنان

يبدأ عيد الفطر في لبنان يوم الأربعاء 10 أبريل/ نيسان وفق الحسابات الفلكية، ووفق رزنامة الأعياد السنوية ستكون العطلة يومي الأربعاء والخميس.

الأردن

من المتوقع أن تمتد أيام عطلة عيد الفطر هذا العام في الأردن من 10 أبريل إلى 12 من الشهر عينه، حسب موقع “رؤيا” الإخباري.