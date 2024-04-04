"المتحدة للخدمات الإعلامية" تشيد بمجهودات العاملين وتشكرهم أثناء زيارتها لقناة ON

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 09:32 مساءً - زار عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة ON، ورافقه عدد من القيادات بالشركة منهم ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي خالد أبو بكر عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني للشركة المتحدة، والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة.

وكان في استقبالهم إبراهيم جاد، رئيس قناة ON واستمع الحاضرون إلى شرحه عن خطة تطوير القناة خلال الفترة القادمة، موجها الشكر للشركة المتحدة على توفيرها الدعم الكامل، مشيدا بمجهودات العاملين بالقناة.

كما أشاد عمرو الفقى بقناة ON وبمجهودات العاملين بالقناة وقدمت لهم الشكر على ما يبذلونه.

عمرو الفقى وخالد أبو بكر وألبرت شفيق وأحمد الطاهرى خلال زيارة قناة أون عمرو الفقى وخالد أبو بكر وألبرت شفيق وأحمد الطاهرى خلال زيارة قناة أون

جانب من الوصول جانب من الوصول

عمرو الفقى داخل قناة أون عمرو الفقى داخل قناة أون

وصول قيادات الشركة المتحدة وصول قيادات الشركة المتحدة

عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة



