شيخ الأزهر: "أهل غزة طالهم القتل والإخراج من الديار ولن تمر تلك الأفعال هكذا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 10:29 مساءً - أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن أهل غزة قد اجتمع عليهم القتل والإخراج من الديار، وطالهم الكثير من الظلم، وقد قال الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون".

وأضاف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال تقديم برنامج "الإمام الطيب"، المذاع على قناة الناس، فوالله لن تمر كل هذه الأفعال هكذا، فالله سبحانه وتعالى عدل ووصف نفسه بالعدل، وهو نصير المظلومين والضعفاء وخاصة حين لا يجد هؤلاء الضعفاء من ينصرهم.

برنامج الإمام الطيب هو برنامج ديني حواري بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد سعيد محفوظ يناقش عدداً من القضايا الحياتية والفكرية التي تهم قطاعات المجتمع بأسلوب يظهر وسطية الإسلام وتسامحه.