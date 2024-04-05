نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية بالسعودية 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثف المواطنون في المملكة العربية السعودية، البحث علي منصات التواصل الاجتماعي، حوّل التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية بالسعودية، وذلك عقب الإعلان الجهات الرسمية عن الوظائف

ونرصد لكم خلال السطور التالية التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية بالسعودية

التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية بالسعودية

وفي ضوء البحث المتزايد عن، التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لوظائف في مختلف التخصصات (مراقبين، دعاة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين) متاحة للرجال والنساء في كافة المناطق، حيث تم استقبال الطلبات من يوم الإثنين 15/9/1445 هـ وحتى تاريخ 22/9/1445 هـ ولتيسير عملية التقديم قامت الوزارة بتوفير رابط للمنصة الإلكترونية المخصصة للتوظيف

التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1445

وعن خطوات التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1445، اصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إعلانًا عن فتح باب التقديم لعدة وظائف شاغرة مخصصة لكل من الذكور والإناث الذين يقيمون داخل حدود المملكة العربية السعودية، تتنوع الفرص الوظيفية المعروضة للذكور في مجالات إمامة المسجد والتأذين، في حين تشمل الفرص المتاحة للإناث الدعوة الإسلامية والإشراف على المساجد بنظام التعاقد، ومناصب الأمن وللتقديم على هذه الوظائف، يجب اتباع الخطوات التالية:

١- يقوم الراغب بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة التوظيف الخاصة بالوزارة، أو هذا الرابط

٢- ثم يقوم المواطن باختيار الوظيفة المناسبة من قائمة الوظائف المعلنة.

٣- وعلي المتقدم أن يقوم بمراجعة شروط التقديم والموافقة عليها.

٤- وبعد ذلك يقوم الراغب بالضغط على خيار تقديم الطلب للوظيفة.

٥- ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد وإدخال البيانات المطلوبة بعناية.

٦- وفي الختام، إتمام عملية التقديم بإرسال الطلب.

شروط التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية 1445

وبعد معرفة خطوات التقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1445، فقد حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية شروط اللازمة للتسجيل للعام الهجري 1445 والتي جاءت كما يلي:

١-يكون المتقدم ذو سمعة جيدة ولم يتم فصله من أي وظيفة حكومية سابقة.

٢- يجب المتقدم أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا

٣-يجب علي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

٤- علي المتقدم أن يكون قادرًا على حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم مع إتقان أحكام التجويد.

٥- ويجب علي المتقدم أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة على الأقل.

٦-يجب على المتقدم أن ينجح في المقابلة الشخصية ويجتاز الاختبارات التي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى الفحص الطبي.