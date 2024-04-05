نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن الغرامات المرورية في العراق إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاستعلام عن الغرامات المرورية في العراق إلكترونيًا، تلك الكلمات الأكثر بحثا علي محرك العالمي جوجل، حيث يهتم العديد من المواطنين في العراق بمعرفة موقع مديرية المرور للتحقق من الغرامات المرورية المفروضة عليهم، ولقد قدمت مديرية المرور العراقية موقعًا إلكترونيًا يسمح للمواطنين بدفع الغرامات والاستعلام عنها بسهولة.

وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث لم يعد من الضروري الذهاب شخصيًا إلى مقر المديرية لتسديد الغرامات ويمكن للمواطنين الآن الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية بأمان وسهولة.

نرصد لكم خطوات الاستعلام عن الغرامات المرورية في العراق 2024

خطوات الاستعلام عن الغرامات المرورية في العراق 2024

وفي ضوء آلبحث المتزايد عن، الاستعلام عن الغرامات المرورية في العراق إلكترونيًا، كشفت مديرية المرور العراقية أنه يمكن للمواطنين في العراق الاستعلام عن الغرامات المرورية المسجلة ضدهم من خلال موقع بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية للقيام بذلك يرجى اتباع الخطوات التالية:

١- يقوم المواطن بتوجه إلى الموقع الرسمي لبوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية.

٢- ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدمة

٣- وبعد ذلك يقوم المواطن بإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

٤- ويجب علي المواطن أن يتوجه للقائمة الرئيسية اختر خيار الاستعلام عن غرامات المرور.

٥- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم تسجيل المركبة في المكان المخصص وتأكد من صحته.

٦ ثم يقوم المواطن بالضغط على زر البحث لعرض جميع المخالفات المرورية المسجلة ومقدار الغرامة المترتبة عليها.

تسديد غرامات مخالفات المرور في العراق 2024

وبعد معرفة الاستعلام عن الغرامات المرورية في العراق، يمكن للمواطنين العراقيين دفع الغرامات المفروضة عليهم عبر الإنترنت من خلال الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية التابعة لمديرية المرور العامة ويمكن تنفيذ ذلك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

١- يقوم المواطن بالدخول إلى موقع بوابة أور عبر الإنترنت

٢- ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

٣- علي المواطن أن يقوم بإدخال رقم لوحة السيارة في الحقل المخصص.

٤- وبعد ذلك يقوم بإدخال خيار الاستعلام لعرض الغرامات المسجلة عليك.

٥- ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفحة التالية ويختار خيار السداد.

٦- ثم يختار طريقة الدفع المفضلة سواء كانت بطاقة الخصم أو الائتمان.

٧- سوف تظهر. تفاصيل البطاقة البنكية بدقة لتأكد من كافة المعلومات المدخلة.

٨- وفي الختام، يقوم المواطن على زر الدفع لإتمام العملية.