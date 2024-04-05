الرئيس السيسي يشهد حفل سحور أقامته القوات المسلحة

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أحمد جودة - القاهرة - حضر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفل سحور أقامته القوات المسلحة، برفقة عدد من قادرة الجيش المصري، حسب ما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وكانت ذكرت صفحة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلَّحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قد حضر حفل السحور الذى أقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

وبحسب منشور الصفحة، هنأت القوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى فترة رئاسية جديدة، مشيرة أنه "استكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصبوا إليه من الأمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة".

وبحسب المنشور، فإنَّ القوات المسلحة ماضية بكل قوة فى الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى العظيم.

الرئيس يشيد بجهود الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية

وأشاد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفى مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى، وبناء وتطوير القوة والقدرة التى تحفظ لمصر أمنها وإستقرارها وتحقق مصالحها القومية، ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم فى شتى المجالات، مقدمًا التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

