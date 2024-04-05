نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انقطاع الكهرباء في فصل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب فصل الصيف وقرب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث كانت أصدرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بيانا بوقف انقطاع الكهرباء طوال فترة شهر رمضان، وتساءل الكثير حول موعد انقطاع الكهرباء في فصل الصيف

وترصد لكم خلال السطور التالية موعد انقطاع الكهرباء في فصل الصيف

موعد انقطاع الكهرباء في فصل الصيف

وفي ضوء آلبحث المتزايد، عن موعد انقطاع الكهرباء في فصل الصيف، أكدت لشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات من قبل مجلس الوزراء، فيما يتعلق بعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال التي تم وقفها منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن مركز التحكم القومي لم يبلغ شركات توزيع الكهرباء بأي تعليمات جديدة تتعلق بخطة تخفيف الأحمال.

ومن جانبها، نوهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى مركز التحكم القومي، أنه ليس من سلطتهم إلغاء العمل بخطة تخفيف الأحمال لأن هذا القرار خاص بمجلس الوزراء، وهو من يملك صلاحيات الإلغاء أو عودة العمل بالخطة كما هو معلن من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءا.

أسباب انقطاع الكهرباء

ويرجع أسباب انقطاع الكهرباء. في مصر إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة. عن المعدلات الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.، إضافة إلى زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر، والتي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي.

وكذلك ايضا ظاهرة تغير المناخ هي المسيطرة على العالم في الوقت الحالين وهو ما أثر على استهلاك الغاز. كما حدث اضطراب في توريد كميات غاز كانت تأتي إلى مصر من الخارج، بنسبة 800 مليون قدم مكعب يوميًا والتي أصبحت غير موجودة. فضلًا عن انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة وتأثيره على قطع الكهرباء.

وعقدت وزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية. اجتماعات كثيرة خلال نهاية العام الماضي. بهدف للتنسيق المشترك. وذلك لوضع حل يساهم في انتهاء انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات. واستمرار خطة تخفيف الأحمال في بعض المناطق.

يذكر أن بدء العمل خطة تخفيف الاحمال في أول أيام إجازة نصف العام الدراسي. لذلك ليكون أول أيام عودة انقطاع الكهرباء في مصر، وبحسب الجدول الأخير يبدأ انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 صباحًا. وسيكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

على سبيل المثال. إذا كان موعد انقطاع الكهرباء السابق يبدأ من الساعة 12 مساء وحتى 1 مساء، فإنه سيتم قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحا وحتى 1 مساء، وهكذا بالنسبة لكل مجموعة.