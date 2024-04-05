نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تهنئ السيسي بتولي فترة رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولى فترة رئاسية جديدة، معربة عن تأييدها "لاستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصبوا إليه من الأمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة".

الجيش ماضٍ بكل قوة فى الوفاء بالواجبات المكلفة

وخلال حفل سحور أقامته القوات المسلَّحة، أكَّد الحاضرون من قادة الجيش المصري، بأن الجيش ماضٍ بكل قوة فى الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى العظيم.

الرئيس يشيد بجهود القوات المسلَّحة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفى مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

كما أشاد الرئيس، خلال حفل سحور أقامته القوات المسلَّحة، وبناء وتطوير القوة والقدرة التى تحفظ لمصر أمنها وإستقرارها وتحقق مصالحها القومية، ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات، مقدمًا التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

كانت ذكرت صفحة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلَّحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قد حضر حفل السحور الذي أقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.