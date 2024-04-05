نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة بعنوان "التوعية التربوية للاستخدام الآمن لليزر" تنظّمها كلية الدراسات العُليا للتربية بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العُليا للتربية – جامعة القاهرة، معرض ملابس "جبر الخواطر"، وحفل يوم اليتيم، وأيضًا ندوة بعنوان "التوعية التربوية للاستخدام الآمن لليزر".

جاء ذلك بالاشتراك مع مؤسسة "الزهروان"، والمعهد القومي لعلوم الليزر، وكلية الدراسات الأفريقية العُليا.

وانعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العُليا للتربية، وقدّمها الدكتور جالة محمود العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر.