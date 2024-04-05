نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الدراسات العُليا للتربية بجامعة القاهرة تحتفل بـ "يوم اليتيم" وتنظّم معرض "جبر الخواطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العُليا للتربية بجامعة القاهرة، مجموعة من الفعّاليات المختلفة للأطفال الأيتان، تحت عنوان “يوم اليتيم”، وأيضًا معرض ملابس باسم “جبر الخواطر”، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة "الزهروان"، والمعهد القومي لعلوم الليزر، وكلية الدراسات الأفريقية العُليا.

كما نظّمت الكلية ندوة بعنوان "التوعية التربوية للاستخدام الآمن لليزر"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العُليا للتربية، وقدّمها الدكتور جالة محمود العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر.

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