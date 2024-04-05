الرئيس السيسى يحضر حفل سحور القوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 أبريل 2024 10:32 صباحاً - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل السحور الذي أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

وهنأت القوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصبو إليه من الآمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة، مؤكدةً بأنها ماضيةً بكل قوة في الوفاء بالمهام والواجبات المُكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوة التي تحفظ مصر أمنها واستقرارها وتحقيق مصالحها القومية ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات، مُقدمًا التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك.