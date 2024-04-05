رئيس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الفائزين بجائزة تمكين الشباب من كليتي التمريض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 أبريل 2024 11:29 صباحاً - قدم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أبنائه الطلاب الذين شاركوا في مسابقة تمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال المجتمعية، وفازوا بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية عن طريق إسهامتهم الفعالة وجهودهم المتميزة في المسابقة الشبابية لطلاب الجامعات المصرية من أجل تمكين الشباب؛ ليكونوا روَّادًا في إيجاد حلول عملية لقضايا السكان والصحة الإنجابية في مصر.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في دعم المبادرة الرئاسية للشباب المصري التي تحمل عنوان: (أنت أقوى من المخدرات) التي تنفذها الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الأستاذ محمد قاسم مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وفريق طلاب من أجل مصر.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى كلية الطب بنين بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

كما وجه فضيلته الشكر والتقدير إلى كلية التمريض برئاسة الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بتميز أبنائه الطلاب في جميع المجالات العلمية، الأمر الذي يعكس وعي طلاب جامعة الأزهر وإدراكهم التحديات المجتمعية التي تعيق مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م عن طريق البحث العلمي الجاد والفعال، انطلاقًا من أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقة للتنمية ونهضة الوطن.