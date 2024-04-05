أكسيوس: مدير ”CIA” يزور القاهرة لبحث ملف المحتجزين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 أبريل 2024 11:29 صباحاً - أفاد باراك رافيد، مراسل موقع أكسيوس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي نقلًا عن مصدرين، بأنه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" إلى القاهرة الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 33037 شهيدًا، و75668 مصابًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنًا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.