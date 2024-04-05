عاجل..  عودة جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 2024 خلال أيام.. التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام مجلس الوزراء بالإعلان عن عودة تخفيف الأحمال عقب عيد الفطر المبارك وسوف يبدأ نزول الجدول الخاص بتخفيف الأحمال الذي وقفه قبل بدء شهر رمضان المبارك من مجلس الوزراء من أجل تسهيل على المواطنين بسبب ضيق الوقت في شهر رمضان عن باقي الأيام، والآن يتم تنظيم جدول جديد يخص قطع الكهرباء وذلك بعد أيام قليلة بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء 2024

أعلن مجلس الوزراء المصري العودة إلى جدول قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال في جميع مناطق الجمهورية وذلك منذ انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطرمباشرةً، حيث يبدأ الجدول من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 12 صباحاً لتكون مدة انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يومياً.

كما سوف يتم الإعلان عن جدول تخفيف الأحمال قريباً بقرار من مجلس الوزراء ويضم الجدول مواعيد كل منطقة، ذلك بعد التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء سوف يتم الإعلان عن جدول مواعيد قطع الكهرباء في جميع محافظات مصر وتشمل القرى والمدن في جميع أنحاء الجمهورية.

خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد رمضان

تعتبر خطة تخفيف أحمال الكهرباء هي خطة تعمل في إطار ترشيد الاستهلاك بس الضغط على الكهرباء في جميع الأوقات بسبب أن لا غنى عنها في الحياة، حيث أن الهدف الأكبر من ترشيد استهلاك الكهرباء هو توفير الغاز وتصديره إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة ودخولها للبلاد مما يحسن من مستوى الاقتصاد، مما أدى حملة تخفيف أعباء الكهرباء توفر على الدولة ما يقارب 35 مليون دولار شهرياً.