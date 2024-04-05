نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشارك في الإفطار الجماعي بمركز الصفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أبناءنا وبناتنا من الأيتام في يومهم السنوي الذي يقيمه مركز شباب الصفا للتنمية الشبابية مساء الخميس، وسط أجواء تعمها الفرحة والسرور.

بدأ اليوم بمائدة إفطار تلاها ندوة دينية عن فضل ليلة القدر قدمها الشيخ حماده طنطاوي مدير عام أوقاف الجيزة، والذي ختمها بدعاء أمن عليه الحاضرين.

أعقبها فقرات ترفيهية بمشاركة الأطفال وسط فرحة تملأ الوجوه، تنوعت ما بين فقرة الأراجوز والمزمار البلدي والعرائس، وانتهى اليوم بتوزيع الهدايا التذكارية للمشاركين.

أعد ونظم اليوم مسئولي الأنشطة بالمركز عادل اسرافيل، وإيزيس مسعود.

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