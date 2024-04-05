أحمد جودة - القاهرة - العيد فرحة ..6 أيام إجازة رسمية عيد الفطر المبارك 2024 للقطاع الخاص

قام وزير العمل حسن شحاتة بإعلان أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد 14 أبريل، ستُمنح عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وسيحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2014 ضمن رصيد الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص.

إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر للقطاع الخاص



أصدرت وزارة العمل بيانًا يوضح أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 أبريل وحتى الأحد 14 أبريل، ستكون هناك إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا القرار جاء بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، الذي يُحدد فترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وتمتد هذه العطلة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل، احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

توحيد جداول الإجازات في مختلف القطاعات



تم التأكيد على توحيد جداول الإجازات الرسمية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق التواصل الاجتماعي والوطني من خلال مشاركة الجميع في الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية، كما تم توجيه منشور إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذا القرار في شركات القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، قام وزير العمل حسن شحاتة، بتهنئة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع تمنياته بأن يكون العيد مليئًا بالخيرات على وطننا الحبيب، وفي إجراء متصل، قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية وشركات القطاع العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.