نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “التعليم” تختتم الدورة الرمضانية لكرة القدم للمرحلة الإعدادية 2024.. وفوز فريق محافظة الأقصر بالكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت وزارة التربية والتعليم، الدورة الرمضانية لكرة القدم بنين للمرحلة الإعدادية 2024 بمشاركة ١٦ محافظة والتي تم تنظيمها خلال الفترة من ١ إلى ٤ إبريل الجاري، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بممارسة جميع الأنشطة الرياضية مما يساهم في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب واكتشاف المواهب ورعايتها.

وقد جاءت هذه الدورة الرمضانية تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنفيذ الإدارة العامة للتربية الرياضية بقيادة الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة.

وأقيمت الدورة الرمضانية لكرة القدم بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات تضمنت المجموعة الأولي محافظات ( القاهرة / شمال سيناء / الفيوم / بورسعيد)، وتضمنت المجموعة الثانية محافظات (القليوبية / الدقهلية / المنوفية / قنا)، أما المجموعة الثالثة فضمت محافظات (المنيا / الشرقية / كفر الشيخ / الأقصر)، أما المجموعة الرابعة فتضمنت محافظات ( الغربية /البحيرة / دمياط / الإسكندرية).

وقد جاء في الترتيب الأول في المجموعة الأولى محافظة القاهرة، أما الترتيب الثانى فقد جاءت فيه محافظة بورسعيد، وبالنسبة للمجموعة الثانية، جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الأول، وحصلت محافظة الدقهلية على الترتيب الثانى، وبالنسبة للمجموعة الثالثة فقد جاء في الترتيب الأول محافظة الأقصر، والترتيب الثاني كفر الشيخ، أما المجموعة الرابعة فقد جاءت محافظة البحيرة في الترتيب الأول والإسكندرية في الترتيب الثانى.

ووفقا لإعلان نتائج الدورة الرمضانية، فقد فازت محافظة الأقصر بالمركز الأول، ومحافظة القليوبية بالمركز الثاني، ومحافظة القاهرة بالمركز الثالث، ومحافظة الدقهلية بالمركز الرابع.

وفى كلمتها، في ختام البطولة، رحبت الدكتور إيمان حسن بجميع الفرق المشاركة وتوجهت بالشكر إلي الطلاب والموجهين والمشرفين على المشاركة الفعالة، مؤكدة أن جميع الطلاب فائزون، ولا يوجد فريق خاسر، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو توطيد أواصر التعاون والإخاء بين الطلاب واكتشاف المواهب. وقد تم تكريم الفرق الفائزة وتسليمهم الميداليات، وتسليم كأس الدورة لمحافظة الأقصر.

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