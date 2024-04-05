نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت، تلك الكلمات الأكثر بحثا علي منصات التواصل الإجتماعي بين المواطنين، وذلك بعد إعلان السلطات الكويتية استئناف استقبال طلبات منح تأشيرات العمل للمصريين في القطاع الأهلي الكويتي

نرصد لكم شروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت

شروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت

وفي ضوء البحث المتزايد عن، شروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت، أعلنت السلطات الكويتية

أنه تم تحديد الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للحصول على تصاريح العمل أو الموافقة على تأشيرة الكويت للعمل هناك، يأتي ذلك بعد توقف دام لنحو 16 شهرًا، وجاءت الشروط الاتية

١-يجب أن يمتلك الكفيل تسجيلًا قانونيًا.

٢-يتوجب على الكفيل إصدار عقد عمل للمتقدم في العمل الأهلي الكويتي.

٣-يجب تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي المصري للمتقدم على السجلات الطبية.

٤-يجب على المتقدم استيفاء كافة المستندات المطلوبة وتقديم أصل الأوراق الرسمية للحصول على التأشيرة.

٥-يجب أن يكون للمتقدم كفيل كويتي الجنسية مقيم بإحدى مناطق الكويت.

٦-يجب على المتقدم خضوع للفحص الطبي في إحدى المراكز الطبية الحكومية المعتمدة في مصر.

المستندات المطلوبة للحصول علي تأشيرة العمل في الكويت

وبعد معرفة شروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت، فأوضحت السلطات الكويتية عن المستندات المطلوبة وهي

- استخراج «سمة الدخول» وهي خدمة يتم الحصول عليها من موقع وزارة الداخلية الكويتية

- أصل جوز السفر وصورة ضوئية مكتوب عليها رقم هاتف مدون عليه رقم هاتف المتقدم.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم «فيش وتشبيه» حديث موجه إلى السفارة، وبشرط أن يكون التاريخ بعد تاريخ استخراج سمة الدخول.

- تقديم أصل عقد العمل مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية والسفارة المصرية في الكويت ووزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع مٌراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.

- ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد.

- تقديم أصل الكشف الطبي ساري

- أصل الشهادة الطبية من المعامل المركزية ومطابقة لرقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- إيصال إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادر من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.

تُطبق هذه الشروط والمستندات على العاملين في القطاع الأهلي بالكويت، حيث يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على تأشيرة العمل وفقًا للقانون المعمول به.

كيفية التقديم للحصول علي التاشيرة

وعن كيفية الحصول علي التأشيرة، يجب هي تجهيز كافة المستندات وتقديمها إلى شركة «إيجيبت إكسبرس» (فيدكس) على أحد العناوين التالية: