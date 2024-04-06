موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بمدن ومحافظات مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في نطاق التساؤلات العديدة حول موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، والتي تتباين من محافظة لغيرها في نطاق مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وذلك بفارق دقائق معدودة، فقد اوضحت الحسابات الفلكية من قبل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن الثلاثاء الموافق 2024/4/9 م هو اليوم المتمم شهر رمضان 1445 هجريا ، وطبقا لذلك ستكون غرة شوال 1445 هجريا فلكياً الأربعاء الموافق 2024/4/10 وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، ونوافيكم بموعد صلاة عيد الفطر المبارك لكافة المحافظات خلال السطور التالية فتابعونا.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك لمحافظات مصر

تم الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، وفقا لما أعدته مركز البحوث الفلكية في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، كما يلي:

القاهرة 5:59

الجيزة 5:58

الإسكندرية 6:02

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

السلوم 6:21

نويبع 5:45

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك

عقب التعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك، كأولى مراسم الاحتفال بالعيد المبارك، يقوم الأشخاص بمختلف البلدان بإقامة الاحتفالات والتنزه وإقامة الزيارات وغيرها من المراسم، والتي من بينها: