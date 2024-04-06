نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، في الساعات الأولى من صباح الأحد، عن عمر يناهز 91 عامًا.

موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم السبت في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع، بعد صلاة الظهر.

ونشر نجل أحمد فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك خبر منشورا جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته… رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا".

وفاة أحمد فتحي سرور

وأضاف نجل أحمد فتحي سرور عبر منشوره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء … يشعر بآلامهم وأحزانهم… بتوفير فرص عمل لمئات من المواطنين وتوفير علاج وتسيير عدد من القوافل الطبية وإنشاء العديد من المراكز والعيادات الطبية الخيرية والمستشفيات أشهرها أول مستشفيي أورام أطفال في مصر (مستشفى ٥٧٣٥٧)، ووراء عشرات من المشروعات بحي السيدة زينب عندما كان نائبا عن الدائرة نفذتها الحكومة بناء على طلبه منها مشروعات سكنية ومنها توسعات في بعض المساجد كمسجد السيدة زينب وإعادة بناء مسجد زين العابدين. وانشاء العديد من المكتبات بالجهود الذاتية… ووراء اعادة انشاء مكتبة الاسكندرية بموافقة اليونسكو ومساهمة بعض الدول".

وتابع نجل أحمد فتحي سرور، في منشوره: "وداعًا المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.. اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.. اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تاليًا وسامعًا.. لين القلب، متسامح.. اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".