نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدَّرت حالة الطقس محرك البحث "جوجل"، وذلك بسبب تحذير هيئة الأرصاد الجوية من توقعات حالة الطقس في الساعات المقبلة.

يشهد فصل الربيع اختلافًا كبيرًا في الكتل الهوائية نظرًا لهبوب رياح الخماسين التي تكون مثيرة للأتربة، وفقًا للبيانات المناخية المسجلة في هيئة الأرصاد الجوية.

وأطلقت الأرصاد تحذيراتها من تغيرات جوية شديدة تشهدها الفترة الحالية في عدة محافظات، حيث يُتوقع انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ونشاط رياح. يعود ذلك لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة.

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ابتداءً من غدٍ الأحد، وحتى الثلاثاء 9 أبريل. وسيكون الانخفاض على الأنحاء كافة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، مع تنشيط للرياح، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع أيضًا تساقط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ونصحت الأرصاد المواطنين بعدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيث أن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية، ويشهد عدم استقرارًا في حالة الطقس.

توقعات حالة الطقس في أول أيام العيد: تساقط أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة

تشير توقعات الأرصاد إلى أن حالة الطقس في أول أيام العيد، وتحديدًا يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، قد تشهد فرصًا لتساقط أمطار خفيفة على مناطق محددة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما من المتوقع أن تنشط الرياح على تلك المناطق أيضًا على فترات متقطعة.

فيما يلي توقعات درجات الحرارة في أول أيام العيد، الأربعاء 10 أبريل: