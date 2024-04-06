نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تفاصيل موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اللواء يسري الشيخ، مدير مكتب أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن موعد ومكان تشييع جنازة الراحل، الذي توفي خلال الساعات الاولي من صباح اليوم السبت.

وفاة أحمد فتحي سرور

عقب وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور، أستاذ القانون ورئيس مجلس الشعب الأسبق، أكد اللواء يسري الشيخ أن جنازة أحمد فتحي سرور ستشيع بعد صلاة ظهر اليوم، في مسجد الشربتلي بمنطقة القاهرة الجديدة، وسيتم دفنه في مدافن العائلة بنفس المنطقة.

الحالة الصحية الأخيرة

كانت الحالة الصحية لرئيس مجلس الشعب الأسبق مستقرة في الفترة الأخيرة، حيث كان يخضع لبعض التحاليل والفحوصات الطبية، عندما تعرض للإجهاد الشديد.

تولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب لمدة 21 عامًا، وكانت وفاته خبرًا محزنًا للمحبين والمعجبين، الذين عبروا عن تعازيهم وتمنياتهم للأسرة بالصبر والسلوان.