نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار متوقعة في 13 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم في مصر، مع بداية التقلبات الجوية الحادة وسقوط أمطار على 13 محافظة.

تشير التوقعات إلى استمرار موجة الاضطرابات لعدة أيام، شاملةً أول أيام عيد الفطر 2024، مع انخفاض في درجات الحرارة وعودة للأجواء الشتوية.

الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر بداية اضطراب الأحوال الجوية، وانخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة في معظم المحافظات، من شمال البلاد حتى جنوب الصعيد، وتتزايد حدة الانخفاض اعتبارًا من الأحد.

تفاصيل حالة الطقس

الطقس اليوم في القاهرة: مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، مع نشاط للرياح على فترات.

الطقس اليوم في الإسكندرية: دافئ نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، مع سقوط أمطار متفرقة ونشاط لحركة الرياح.

توقعات الأمطار

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على 13 محافظة، تشمل:

الإسماعيلية

السويس

بورسعيد

الإسكندرية

البحيرة

مطروح

الشرقية

الدقهلية

الغربية

كفر الشيخ

المنوفية

والقليوبية

حذرت الأرصاد من التقلبات الجوية وتوجه بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، مع استمرار الحالة الجوية الغير مستقرة خلال الأيام القادمة.

توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس في مصر

تسجل درجة الحرارة اليوم في مصر العظمى والصغرى كما يلي:

الوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

الطقس في الأيام المقبلة

تشير توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة بمصر، وطقس أول أيام عيد الفطر 2024، إلى استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، واستمرار انخفاض درجة الحرارة، ثم تنحسر فرص سقوط الأمطار بدءًا من الخميس 11 أبريل.