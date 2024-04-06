نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئي الرئيس السيسي بالولاية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاحتفال بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، قام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتوجيه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الولاية الرئاسية الجديدة.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن هذه الولاية تأتي مستحقة عن جدارة، مشيدًا بالدور الذي لعبه الشعب المصري في التعبير عن إرادته من خلالها.خلال كلمته في الاحتفالية، أعرب الدكتور محمد مختار جمعة عن أمنياته بأن تكون الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولاية خير وبركة على مصر وأهلها.

كما تضمنت كلمته الدعاء للرئيس بأن يجازيه الله خير الجزاء عن جهوده وتضحياته في خدمة دينه ووطنه.وفي سياق آخر، أشاد الوزير بالنهضة الغير مسبوقة التي شهدتها عمارة بيوت الله في عهد الرئيس السيسي، معربًا عن فخره بالإنجازات الملموسة التي تحققت في هذا المجال. كما قدم التهنئة للرئيس بفوزه بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024 باعتباره "بطل السلام"، حيث حظي بالإجماع والتقدير لجهوده وإنجازاته في خدمة السلام والاستقرار في المنطقة.