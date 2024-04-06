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لقاء بين الرئيس السيسي وعضو هيئة كبار العلماء في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، التي أُقيمت بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام بمصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.

تمت هذه المبادرة بين الرئيس السيسي وعضو هيئة كبار العلماء في جو من الاحترام والتقدير، حيث تبادلا التحية وصافحا بعضهما البعض، معبرين عن تقديرهم لهذه اللحظة الخاصة التي جمعتهما خلال هذه الاحتفالية الدينية الهامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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