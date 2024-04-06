نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء بين الرئيس السيسي وعضو هيئة كبار العلماء في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، التي أُقيمت بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام بمصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.

تمت هذه المبادرة بين الرئيس السيسي وعضو هيئة كبار العلماء في جو من الاحترام والتقدير، حيث تبادلا التحية وصافحا بعضهما البعض، معبرين عن تقديرهم لهذه اللحظة الخاصة التي جمعتهما خلال هذه الاحتفالية الدينية الهامة.