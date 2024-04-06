نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد.. تعرف علي الأحكام والشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب عيد الفطر والأضحى، ومع اقترابه يتجدد الحديث حول وقت صلاة العيد، وهو أمر يحظى بأهمية كبيرة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

فقد يعتبر أداء صلاة العيد من الشعائر الإسلامية المهمة، حيث يحرص الملايين على أدائها لأنها تعتبر جزءًا أساسيًا من احتفالات العيد المبارك.

وقد حدد الفقهاء أحكامًا وشروطًا لصلاة العيد استنادًا إلى الكتاب والسنة.

يسأل الكثيرون عن وقت صلاة العيد، وقد ورد سؤال مماثل لدار الإفتاء المصرية وتم الإجابة عليه في إحدى فتاويها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وأوضحت الإفتاء أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا يكون نحو 15 دقيقة بعد شروق الشمس، وتستمر صلاة العيد حتى زوالها.

ويُعتبر هذا الوقت فرصة للمسلمين لأداء الصلاة جماعةً، وللتعبير عن فرحتهم وتقديرهم لنعمة الله - عز وجل.

وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن وقت صلاة العيد يمتد من بعد شروق الشمس بقدر رمح حتى قبيل الزوال.

وعادةً ما تُقام الصلاة في مصليات كبيرة أو مساجد جامعة تستوعب الأعداد الكبيرة من المصلين.

طريقة صلاة العيد السليمة تتضمن الآتي:



1. يُكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح سبع تكبيرات، ويأتي هذا استنادًا إلى حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت: "التكبير في صلاة الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرتي الركوع". ثم يتم التعوذ والبسملة وقراءة سورة الفاتحة وسورة بعدها.

2. في الركعة الأولى، يُستحب قراءة سورة الأعلى أو سورة الق، حيث كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في صلاة العيدين.

3. في الركعة الثانية، يُكبر بعد تكبيرة الانتقال خمس تكبيرات، ولا يرفع اليدين بعد كل تكبيرة. ثمتابعة الإجابة:

3. في الركعة الثانية، يُكبر بعد تكبيرة الانتقال خمس تكبيرات، ولا يرفع اليدين بعد كل تكبيرة. ثم يتم قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى بعد ذلك.

4. بعد الانتهاء من الصلاة، يُخطب الإمام الخطبة، وتكون الخطبة مكملة للصلاة وتتضمن التذكير بالأمور الدينية والاجتماعية المهمة.

5. يُحث المسلمون على تبادل التهاني والتبريكات بعد صلاة العيد، ويُنصح بزيارة الأقارب والأصدقاء وتقديم الهدايا.

يجب الانتباه إلى أن الأوقات المحددة لصلاة العيد قد تختلف قليلًا بين الدول والمناطق المختلفة، وذلك بناءً على اختلاف حسابات الشمس والتقويم المستخدم.

قد تكون هناك أيضًا توجيهات خاصة أو تغييرات في وقت صلاة العيد نظرًا للظروف الخاصة، مثل جائحة كوفيد-19 أو قيود أمنية.