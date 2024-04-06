نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الازهر يهدي الرئيس السيسي الإصدار الثاني لمجلة الأزهر في احتفالية ليلة القدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة الأوقاف حفلًا لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم، في احتفالية السابع والعشرين من شهر رمضان، وخلال هذا الحفل، قدّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الإصدار الثاني لمجلة الأزهر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يُعتبر هذا الإصدار أحد أهم الأحداث العلمية والثقافية في عام 2024.

تتألف مجلة الأزهر من 106 مجلدات فاخرة، وتحتوي على مجموعة كبيرة من المقالات والمحتوى العلمي. يبلغ عدد صفحات المجلة 100،328 صفحة، وتغطي فترة ما بين عامي 1930 و2002.

تمت طباعة المجلة بمراعاة أعلى معايير الطباعة الفنية والجودة، وتمثل هذه المجلة أحد القنوات الثقافية التي تعبّر عن مكانة مصر وريادتها في نشر رسالة الدين والأخلاق في مختلف أنحاء العالم.

تعد المجلة دليلًا صادقًا على مكانة مصر وأزهرها الشريف في قلوب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

منذ تأسيسها، ساهمت مجلة الأزهر في تشكيل الوعي الاجتماعي والثقافي. حيث نشرت مؤلفات وأقوال كبار العلماء والأدباء والمفكرين في مصر والعالم العربي والإسلامي.

كما قدمت رؤى تجديدية في تفسير القرآن الكريم وشروح السنة النبوية، وتناولت أحداث التاريخ الإسلامي واستخلصت الدروس المستفادة منه. وقد قامت المجلة أيضًا بالرد على الفتاوى الشائكة والأسئلة القلقة، وأولت اهتمامًا بالدراسات اللغوية والأدبية التي تعزز التمسك باللغة العربية والحفاظ على الهوية العربية.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت المجلة في المجالات العلمية التجريبية، مستفيدة من تجارب كبار العلماء المسلمين السابقين في هذا المجال، مثل ابن الهيثم وابن حيان وغيرهما.

تسعى مجلة الأزهر إلى نشر تعاليم الدين، وتوضيح مفاهيمه، وتصحيح الأفكار الخاطؤها، وتعزيز الفهم الصحيح للإسلام والتواصل بين المسلمين والأديان الأخرى.

كما تعمل المجلة على نشر الثقافة العربية والإسلامية والعلمية، وتعزيز البحث العلمي والتطوير في مجالات مختلفة.

تعد مجلة الأزهر إحدى الركائز الهامة في نشر العلم والمعرفة في العالم الإسلامي.

فهي توفر منبرًا للعلماء والباحثين لنشر أبحاثهم ودراساتهم، وتعزز التفاعل والتبادل العلمي بين الباحثين. كما تساهم المجلة في تعزيز الهوية الإسلامية والعربية وتكريس القيم الأخلاقية والأدبية في المجتمع.

وفي الوقت الحاضر، تواكب مجلة الأزهر التطورات العلمية والتقنية، حيث أصبحت متاحة أيضًا بصيغة إلكترونية، مما يسهل وصول القراء إليها عبر الإنترنت.

يمكن للقراء الاستفادة من محتوى المجلة الغني والمتنوع في مجالات الدين والثقافة والعلوم.

مجلة الأزهر تمثل إرثًا حضاريًا ثمينًا يجسد إسهامات الأزهر الشريف في نشر العلم والمعرفة والروحانية على مر العصور. وتظل هذه المجلة شاهدًا على تاريخ مصر العريق وإسهاماتها الثقافية والدينية في إثراء التراث العالمي.