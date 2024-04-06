أخبار مصرية

الرئيس السيسى يكرم الفائزين فى المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 11:34 صباحاً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم، في الفروع المختلفة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

 

وضمت أسماء الفائزين المكرمين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

 

محمد شعبان عبد الله جعفر.

 

أسماء يونس إبراهيم الباز.

 

أنور إبراهيم من دولة "غانا".

 

محمود محمد عدلي.

 

محمد وائل أحمد غريب "من أصحاب الهمم".

 

عبد الله بن سعيد من "عمان".

 

أسرة مكونة من 3 أشقاء.

 

أحمد شحاته فوزي شحاته.

 

يوسف السيد عبد المعطي السيد "من أصحاب الهمم". 

 

إيمان وائل أحمد غريب "من أصحاب الهمم".

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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