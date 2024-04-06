الرئيس السيسي: أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 11:34 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلماء والأزهر والأوقاف يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح ونهجه الوسطي المعتدل والتصدى للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر، أن ليلة القدر بكل ما تحمله من معاني دينية وروحانية تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله، الذى اقترن اقترانا وثيقا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برضا الله، فلا يرجى الخير والمغفرة من الله دون عمل وكفاح.

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: لعل هذه المعاني هي اشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعوب وتحديات يسعى أبناء مصر المخلصون كل في مجاله إلى التغلب عليها مقدمين في سبيل أمن وسلامة مصر ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها، كما لا يفوتني أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.