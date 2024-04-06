نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهاني الإمام الأكبر بمناسبة ليلة القدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، والتي أُقيمت بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأصدق التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري، وللعالم العربي والإسلامي.

في كلمته خلال الاحتفالية، التي نقلت عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أوضح شيخ الأزهر أن ليلة القدر هي ليلة بدأ فيها نزول القرآن الكريم على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد أن الله وصف القرآن بأنه الكتاب الحكيم والمبين والحق، وهو هدى ورحمة، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وأشار الطيب إلى أن الله أنزل القرآن بالحق والميزان ليحكم بين الناس، وأوضح أن مُبلغ القرآن هو أفصح الناس وأبلغهم وأعلمهم، مُبرزًا بذلك أهمية القرآن الكريم في توجيه البشرية وتحقيق العدل والمساواة.