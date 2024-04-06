نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة ليلة القدر وعيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة احتفال الشعب المصري بليلة القدر المباركة، واقتراب نهاية شهر رمضان الكريم واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري، معبّرًا عن أمنياته بالخير واليمن والبركات لمصر وللأمتين العربية والإسلامية.

أثناء توجيهه التهاني، أضاف الرئيس السيسي قائلًا: "نحتفل اليوم بهذه الليلة المباركة، وأتوجه بالدعاء لله تعالى أن يحفظ وطننا، ويبارك جهود أبنائه المخلصين، ويرحم ويتقبل شهدائنا، راجين الله أن يوفقنا لما فيه صالح وطننا".