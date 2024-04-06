نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يحتفل بليلة القدر ويعبر عن تضامن مصر مع الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بليلة القدر المباركة، ووصفها بأنها موعد سنوي متجدد لاستخلاص المعاني الروحانية والدينية العظيمة في عطاء الله الجزيل.

وفي كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أكد الرئيس السيسي على أهمية التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا على عزم مصر في بذل أقصى الجهود لوقف القتال وتقديم المساعدات للقطاع.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى بلا كلل أو ملل نحو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 مع عاصمتها القدس الشرقية.

وحضر الرئيس السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وصل إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.