نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب ينهي وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وفي بيان له، أعرب جبالي عن تعازيه وتضامنه مع أسرة الفقيد، مؤكدًا أن الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في الخدمة الوطنية والتفاني في العمل.

واشاد جبالي بالدور الوطني الكبير الذي قام به الفقيد خلال حياته، ووصفه بأنه من أبرز رموز القانون في مصر، مؤكدًا أن وفاته خسارة كبيرة للوطن.

وختم نعيه بالدعاء لله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، “وبهذا النعي، فإن مصر تفقد أحد أبنائها البارزين الذين قدموا الكثير في خدمة الوطن والمجتمع، وتظل ذكراه محفورة في قلوب الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون”.