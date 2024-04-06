الداخلية تواصل حملاتها الأمنية وتضبط 283 قضية مخدرات و187 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 01:37 مساءً - قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (283) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (329) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (150,212 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,032 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (6,540 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,745 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,792 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (375 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام).

عدد (1869) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (187 قطعة سلاح نارى بحوزة 133 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

رشاش جرينوف .

(18) بندقية آلية.

(21) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات .

(137) فرد محلى.

(658) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة .

ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية .

(212) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82879) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(340) حكم جناية.

(26772) حكم حبس جزئى.

(4336) حكم حبس مستأنف.

(40524) حكم غرامة.

(10907 ) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهم إرتكبوا (27) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (352) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة الدراجات النارية المبلغ بسرقتها: إعادة (9) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25897) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.