ضبط أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطل بالوادي الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 01:37 مساءً -
نجحت الأجهزة الأمنية من تحقيق النتائج الإيجابية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها.
وضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد)..وبحوزته (أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).
وضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر).. وبحوزته (2006 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 3 طبنجة صوت وعدد من الطلقات).
وضبط (4 أشخاص بمحافظة الجيزة)..وبحوزتهم (قرابة 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.