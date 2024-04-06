ضبط أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطل بالوادي الجديد

وضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر).. وبحوزته (2006 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 3 طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

وضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد)..وبحوزته (أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 01:37 مساءً -

سعد محمود

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