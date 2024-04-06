أخبار مصرية

ضبط أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطل بالوادي الجديد

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 01:37 مساءً -    

نجحت الأجهزة الأمنية من تحقيق النتائج الإيجابية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها.

وضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد)..وبحوزته (أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

وضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر).. وبحوزته (2006 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 3 طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

وضبط (4 أشخاص بمحافظة الجيزة)..وبحوزتهم (قرابة 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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