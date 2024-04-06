نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تكثف جهود رقابة ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع المتداولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسؤولي الجهات المعنية برقابة الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتداول السلع بتكثيف جهودها بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة مايتم تداوله بنطاق المحافظة وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار محافظ الجيزة أن الإجراءات تأتى ضمن إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك ومايصاحبه من إقبال المواطنين على شراء إحتياجاتهم خلال عطلة العيد من الأسواق.

وفى هذا الإطار نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة فى ضبط ٢٧٤٦ حالة مخالفة بمجالات (الغش التجارى والتدليس، المطاحن والمخابز، البدالين التموينيين، المواد البترولية، الذبح خارج المجازر الحكومية، المحلات العامة).

وأوضح تقرير لمباحث التموين بأن المضبوطات شملت ١١٨٠ قضية لتجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وعدم حمل شهادة صحية وتلاعب بأوزان الخبز وإدارة مخبز دون ترخيص، إلى جانب ٥١ قضية لضبط ( سكر، دقيق، سمن، أرز، مكرونة، زيت طعام، ياميش، نسكافيه، عجينة حوواشى، خمور، سجائر، إسفنج مراتب، أدوات منزلية، حديد تسليح، أسمنت) متداولة دون تراخيص مزاولة مهنة.

كما تضمنت المضبوطات ١٤٩٠ قضية لإدارة منشأت دون ترخيص عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمى، و٢٤ قضية ذبح خارج المجازر الحكومية وأخيرا قضية لتجميع والإستيلاء على إسطوانات بوتاجاز مدعم.

وعلى الفور تم مصادر الكميات المضبوطة والتى بلغت ١٦٤ طن و١٨٦٠٠٠ عبوة و٣٩٦ لتر فى حالات المخالفة المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.