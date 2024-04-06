نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض قروض الرحلات والحج من بنك مصر لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم بنك مصر باقة مميزة من عروض القروض لعملائه، ومن بين هذه العروض قرض الرحلات والحج لأصحاب المهن الحرة وللموظفين، بفوائد مخفضة وفترات سداد مريحة. قرض الرحلات والحج لأصحاب المهن الحرة: الفائدة: تصل إلى نحو 22.55% متناقصة.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

قيمة التمويل: تصل إلى 100،000 جنيه. قرض الحج للموظفين دون ضمان تحويل مرتب: الفائدة: تصل إلى نحو 20.5% متناقصة.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

قيمة القرض: تصل إلى 100،000 جنيه. قرض الرحلات والحج للموظفين بضمان تحويل مرتب: الفائدة: تصل إلى نحو 19%.فترة السداد: تصل إلى 6 سنوات.

قيمة القرض: تصل إلى 100،000 جنيه. شروط الحصول على القرض: العمر: الحد الأدنى 21 سنة.

الدخل: الحد الأدنى 3000 جنيه.