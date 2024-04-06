نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التظلم على طلبات التصالح المرفوضة في قانون التصالح في مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بما في ذلك الضوابط المحددة والواضحة لجميع بنود القانون.

ومن بين هذه الضوابط، يتم التركيز على ما يحدث في حال تم رفض طلب التصالح في بعض مخالفات البناء، وكيفية التعامل مع الطلبات المرفوضة وإجراء التحقيقات المتعلقة بها.



وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم، بتقديم تظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019. يتم قبول هذه التظلمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة المرافقة للقانون.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، بتقديم طلب جديد للتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

يتطلب هذا الطلب سداد رسم فحص جديد بالإضافة إلى مبلغ يُحدد بناءً على جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحددة في اللائحة المُرافقة للقانون. يتم خصم أي مبالغ سابقة تم دفعها من مبلغ جدية التصالح ولن يتم استردادها.

وينص مشروع القرار أيضًا على أنه يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم ويتعلق الأمر بالمخالفات التي تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بتقديم طلب للجهة الإدارية المُختصة لاستكمال أعمال الدور الذي تم التصالح عليه وبنفسالطريقة المحددة في طلب التصالح السابق. يتطلب هذا الطلب دفع رسوم جديدة تحددها الجهة الإدارية المختصة.

عند تقديم التظلمات، يتم تشكيل لجان التظلمات وتعيين أعضائها وفقًا لأحكام القانون. تتكون اللجنة من رئيس وعضوين على الأقل، يتم تعيينهم من قبل الوزير المختص. يتم تحديد الإجراءات الخاصة بالتظلمات ومدة النظر فيها في اللائحة التنفيذية للقانون.

تقوم اللجان بفحص التظلمات والأدلة المقدمة واتخاذ قرار بشأنها. يتم إبلاغ صاحب التظلم بالقرار في مدة معينة، والتي يجب ألا تتجاوز الفترة المحددة في اللائحة التنفيذية. إذا تم قبول التظلم، يتم استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون. أما إذا تم رفض التظلم، يتم إبلاغ صاحب التظلم بالسبب والأسباب التي أدت إلى الرفض.

يجب على الأفراد الراغبين في تقديم تظلمات على طلبات التصالح المرفوضة الاطلاع على اللوائح التنفيذية والأحكام المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء.

ينص القانون على حقوق وواجبات الأفراد والإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح. يجب أن يتم احترام هذه الإجراءات والأحكام واللوائح لضمان عملية تظلم عادلة وشفافة.

يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات للتظلم على طلبات التصالح المرفوضة. يجب على الأفراد الراغبين في تقديم التظلمات الالتزام بالإجراءات المحددة والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية ذات الصلة.