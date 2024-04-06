أسامة الأزهرى: الأمومة أعظم نعم الله في الوجود والحب يصنع الحياة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 02:34 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الأمومة أعظم نعم الله في الوجود والحب هو الذي يصنع الحياة وهو الذي أوجد معاني الأمومة في كل أجناس الوجود، متابعا: "من الأولوية أن يكون التقديس لقيمة الأم عند البشر".

وأضاف خلال برنامج "ومن الحب حياة"، الذي يقدمه على قناة dmc: "الله كتب قانون الرحمة الساري في كل أجناس الوجود.. في عالم الأسماك والطيور والحيوانات.. والأولوية للشعور بهذه المعاني هم البشر.. هذا القانون الكوني الساري بين أجناس الوجود نحن البشر أولي أن نقوم به وفيه حرص الأم على الابن والفزع إذا أصيب الابن بالضرر".

وتابع الدكتور أسامة الأزهري: "الأم تحمي وتجبر وتربي وتقلق وتهب وتعطي وتجود وكلها حنان وفياضة بالمعاني.. ونتذكر قيم أهل الله في التعامل بهذه المواقف مثل الإمام تاج الدين السبكي يقول أنا جالس في باب البيت والوالد الشيخ تقي الدين السبكي يجلس في الداخل فدخل كلبا في باب الدار فصحت فيه اخرج أيها الكلب فإذا الوالد الإمام يصيح بي من الداخل ويقول لي لقد اغتبته.. وذكر لي أني ذكرته بطاقة زم وغضب وطاقة سلبية.. الحب هو الذي يصنع الحياة".