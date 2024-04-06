ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزنين مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 02:34 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بداخل المخزنين على (كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة)، واعترفا بإدارتهما المخزنين "بدون تـرخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.