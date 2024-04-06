أخبار مصرية

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزنين مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 02:34 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بداخل المخزنين على (كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة)، واعترفا بإدارتهما المخزنين "بدون تـرخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

   

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا