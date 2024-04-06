نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس المتوقعة في الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس المتوقعة في الفترة المقبلة، بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 أبريل وحتى يوم الخميس الموافق 11 أبريل.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد تغيرات جوية خلال هذه الأيام، حيث ستنخفض درجات الحرارة وتتزايد سرعة الرياح في معظم المناطق، مصحوبة بحالات من الأمطار في مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس يوم الأحد 7 أبريل 2024

يتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الأحد فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة. كما ستشهد المناطق الأخرى نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء 8-9 أبريل 2024

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، أيام الاثنين والثلاثاء، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا في مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما ستتواجد نشاط للرياح في معظم المناطق على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأربعاء 10 أبريل 2024

في يوم الأربعاء، الموافق 10 أبريل، والذي قد يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وستترافق هذه الحالة مع نشاط للرياح في مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، حسب ما أفادت به الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس يوم الخميس 11 أبريل 2024

أما يوم الخميس الموافق 11 أبريل، فمن المتوقع حدوث نشاط للرياح في مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.