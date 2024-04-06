نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس في عيد الفطر المبارك 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في عيد الفطر المبارك 2024.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستستمر في الانخفاض وتكون أقل من المعدلات الطبيعية، حيث ستصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية خلال فترة النهار.

حالة الطقس المتوقعة في عيد الفطر المبارك 2024

في مداخلة هاتفية على القناة الأولى اليوم السبت، أوضحت الدكتورة منار غانم أن حالة الطقس في عيد الفطر المبارك 2024 ستكون ذات أجواء ربيعية بشكل كبير، وستعود البرودة خلال فترات الليل لتشعرنا بأجواء الشتاء المتأخرة والصباح الباكر.

كما يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المحافظات الشمالية.

نصائح للملابس والنشاطات في عيد الفطر المبارك 2024

وشددت الدكتورة غانم على ضرورة عدم ارتداء الملابس الصيفية في هذا الوقت من العام، وأوصت بارتداء الملابس الخريفية خلال فترة العيد.

كما أشارت إلى أن أماكن الخروج في عيد الفطر 2024 ستتمتع بأجواء معتدلة، وستكون حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والبحر المتوسط مستقرة، مما يجعلها مناسبة لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

من المتوقع أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم الاثنين 8 أبريل 2024، وذلك لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك رسميًا.

وفي حال تم رؤية الهلال، سيكون الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو أول أيام العيد. وإذا لم يتم رؤية الهلال، فسيتم استكمال شهر رمضان لمدة 30 يومًا، وسيكون الأربعاء 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.