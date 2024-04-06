السفيرة الأمريكية تشيد بالجهود المصرية فى دعم قضايا تمكين المرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 03:31 مساءً - أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى جارج عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في دعم قضايا تمكين المرأة ودعم الإرادة السياسية لهذا الملف، كما أعربت عن سعادتها بالشراكة القوية مع مصر، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لهذه الجهود وتعزيز التعاون مع مصر في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة الأمريكية، إلى المجلس القومي للمرأة بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة ولبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

من جانبها، رحبت رئيسة المجلس القومي الدكتورة مايا مرسي، بالسفيرة هيرو مصطفى في أول زيارة لها للمجلس بعد توليها المنصب، مشيدة بالشراكة الفعّالة بين البلدين في تمكين المرأة عبر جميع القطاعات متطلعة إلى مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

وأكدت مايا مرسي أن النجاح الهائل الذي تحقق في ملف تمكين المرأة في مصر خلال السنوات الماضية يرجع إلى الدعم والمساندة القوية والمباشرة من الإرادة السياسية لهذا الملف.

واستعرضت هيكل المجلس وتشكيله وآليات عملة واختصاصاته، وقانون تنظيم عمله، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، للارتقاء بجودة حياة المواطن والذي يتم من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه، وترتكز أهدافه في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات .

ونوهت إلى جهود المجلس القومي للمرأة في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً من خلال العديد من البرامج والمبادرات مثل برنامج الشمول المالي للمرأة ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي للسيدات في القرى بمختلف المحافظات، وبرنامج التثقيف المالي، وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

ولفتت إلى دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس والذي يعمل على تدريب السيدات في القرى والمراكز في مختلف محافظات الجمهورية على المنتجات الحرفية.

وقالت إن المجلس لديه مايقرب من 50 مشغلا ووحدة إنتاجية في المحافظات، ويعمل على تسويق منتجات السيدات من خلال مساعدتهن على المشاركة في المعارض التى يتم تنظيمها، مضيفة أن المجلس يعمل كذلك على تدريب العديد من الوافدات إلى مصر من مختلف دول الجوار من خلال مشاغل المجلس لمساعدتهن على تعلم حرفة لإنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغير يدرعليهن دخلاً يحسن من مستوى معيشتهن هن وأسرهن.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم أيضا الانتهاء من نموذج تجريبي لابتكار أول علامة تجارية جماعية للسيدات "التلّى شندويل" بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وندرس حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية فى سيناء وسيوة.

واستعرضت جهود مصر في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتي يأتي من بينها جهود مصر للقضاء على ختان الإناث من خلال تغليظ عقوبة ختان الإناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لموجهة هذه الجريمة كذلك مواجهة العنف السيبراني والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا واللذان يمثلان جريمة عالمية تواجهها النساء ليس في مصر فقط بل في جميع أنحاء العالم والذي يعوق مشاركة المرأة في الحياة العامة ووصلها إلى المواقع القيادية.

وأشارت إلى برنامج " نورة " والذي يأتي ضمن " الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن برنامج نورة يقوم حالياً بتدريب ثمانية آلاف "نورة" في 18 قرية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، وتم تخريج خلال الشهر الماضي ما يزيد على 1000 "نورة" أكملن رحلة الـ40 أسبوعا، ونحلم بأن نصل إلى أول مليون "نورة" في كل محافظات مصر، قائلة" إننا نعمل على دمج أهالي الفتيات أيضاً ضمن البرنامج لتغيير الفك