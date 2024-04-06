علي جمعة يجيب على سيدة تسأل هل تجوز صلاة الجمعة خلف التليفزيون؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 03:32 مساءً - أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال سيدة حول إنها تعرف أسرة تصلي الجمعة خلف صوت التليفزيون، فما حكم صلاتهم؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: "الجماعة اشترط فيها العلماء عدة شروط ومنها الاتصال حتى ولو تباعد مئات الآلاف ما دام هناك اتصال بالصفوف وهذا يحدث في الحرم المكي وهناك صفوف متصلة بيني وبين الإمام".

وأضاف: "مطلق الراديو والتليفزيون لا يتحقق فيه الاتصال، وممكن أكون أنا أمام الإمام، فيصبح الإمام مأموما وممكن يكون أنا في مرسي مطروح والإمام في قنا والعكس وبالتالي يفقد شرطا.. والجماعة لها شروط، والصلاة خلف التليفزيون والراديو، لا تتحقق بها هذه الشروط؟.. ودائما نري هل تحققت الشروط أم لا ".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.