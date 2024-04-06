ضبط سائق اعتدى بالضرب على أجنبيين وإصابتهما بمنطقة التجمع الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة القسم) مصابان بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية لخلافات حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب مُحدثاً إصابتهما المُنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.